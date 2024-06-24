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В Севастополе объявили режим ЧС после взрыва ракеты над пляжем

11:41, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Севастополе объявили режим ЧС после взрыва ракеты над пляжем
11:41, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
174
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#Севастополь\n#ракеты\n#терроризм\n#обстрел\n#гибель детей\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
174
0

В результате погибли 4 человека, ранен 151.

Севастополь. После атаки ВСУ на пляж власти Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом передает RT со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 23 июня город подвергся обстрелу ВСУ. 4 из 5 летевших на Севастополь американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями были сбиты силами ПВО, одна взорвалась над пляжем. В результате погибли двое детей и двое взрослых, пострадал 151 житель.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявлены днем траура по погибшим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ «ритуальным преступлением», поскольку он был нанесен в день Святой Троицы. Россия будет требовать осуждения атаки на мирное население от международных организаций, добавила Захарова.

11:41, 24 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
174
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#Севастополь\n#ракеты\n#терроризм\n#обстрел\n#гибель детей\n#СВО\n#спецоперация