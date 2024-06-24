В Севастополе объявили режим ЧС после взрыва ракеты над пляжем

Севастополь. После атаки ВСУ на пляж власти Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом передает RT со ссылкой на ТАСС.

Напомним, 23 июня город подвергся обстрелу ВСУ. 4 из 5 летевших на Севастополь американских ракет ATACMS с кассетными боевыми частями были сбиты силами ПВО, одна взорвалась над пляжем. В результате погибли двое детей и двое взрослых, пострадал 151 житель.

В Севастополе и Крыму 24 июня объявлены днем траура по погибшим. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот удар ВСУ «ритуальным преступлением», поскольку он был нанесен в день Святой Троицы. Россия будет требовать осуждения атаки на мирное население от международных организаций, добавила Захарова.