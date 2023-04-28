Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Ожившие динозавры и тропический рай! Лонгрид Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид

Семеро жителей Донецка погибли при попадании снаряда в маршрутку

16:26, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Семеро жителей Донецка погибли при попадании снаряда в маршрутку
16:26, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Донецк\n#обстрел\n#гибель людей\n#маршрутки\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
27
0

Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Донецк. ДНР. Гибель семерых человек в результате попадания снаряда в маршрутное такси подтвердили в Донецке. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, пишет Газета.ру.

По данным, которые он привел, трагедия произошла в районе бывшего универсама «Украина». Снаряд попал в маршрутку № 25. Также боеприпас ударил по зданию Республиканского травматологического центра.

Напомним, 28 апреля в поселке Суземка Брянской области украинский снаряд разорвался возле здания школы.

16:26, 28 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
27
0
#Украина\n#ДНР\n#Донбасс\n#Донецк\n#обстрел\n#гибель людей\n#маршрутки\n#СВО\n#спецоперация