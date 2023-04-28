Семеро жителей Донецка погибли при попадании снаряда в маршрутку

Донецк. ДНР. Гибель семерых человек в результате попадания снаряда в маршрутное такси подтвердили в Донецке. В частности, об этом написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, пишет Газета.ру.

По данным, которые он привел, трагедия произошла в районе бывшего универсама «Украина». Снаряд попал в маршрутку № 25. Также боеприпас ударил по зданию Республиканского травматологического центра.

Напомним, 28 апреля в поселке Суземка Брянской области украинский снаряд разорвался возле здания школы.