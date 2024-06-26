Донецк. ДНР. Эпизод из биографии нового командующего объединенными силами ВСУ Андрея Гнатова напомнил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, в 2022 году бригадный генерал скрылся из Мариуполя, притворившись беженцем, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

«Он два года назад под видом беженца, чуть ли не в женской одежде, сбежал из Мариуполя, оставив всех своих подчиненных», — приводит его слова агентство.

«Это яркий пример украинского вояки — боевика-нациста, при этом, конечно же, трусливого», — подчеркнул Рогов.

Общественник добавил, что Гнатов заочно осужден на 28 лет за преступления в Донбассе в 2019 году. Также он причастен к военным преступлениям в Мариуполе весной 2022 года, перед тем, как город был взят российскими войсками.

Напомним, бригадный генерал Андрей Гнатов был назначен на пост командующего объединенными силами ВСУ 24 июня. Ранее с этой должности сняли генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Его сфотографировали пьянствующим в ресторане в Одессе, в то время как российские войска совершили прорыв в районе поселка Нью-Йорк, открывающий возможность развивать наступление на Торецк в подконтрольной Киеву части ДНР. Линия боевого соприкосновения не менялась там с 2014 года.