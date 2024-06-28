Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР

Раздоловка. ДНР. Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) освободили российские военные. Подразделения «Южной» группировки войск вытеснили противника из села Раздоловка, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

При этом наши солдаты заняли более выгодные рубежи. В боях на Донецком направлении за сутки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, 10 июня российские военные освободили в ДНР село Старомайорское, что затруднило переброску резервов ВСУ из Запорожья в Донецкую Народную Республику и обратно.