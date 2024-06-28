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Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР

16:31, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные взяли под контроль Раздоловку в ДНР
16:31, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
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#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО
Фото: vk.com/mil
45
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Успех сопутствовал подразделениям «Южной» группировки.

Раздоловка. ДНР. Еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) освободили российские военные. Подразделения «Южной» группировки войск вытеснили противника из села Раздоловка, пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

При этом наши солдаты заняли более выгодные рубежи. В боях на Донецком направлении за сутки нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух аэромобильных и двух десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Напомним, 10 июня российские военные освободили в ДНР село Старомайорское, что затруднило переброску резервов ВСУ из Запорожья в Донецкую Народную Республику и обратно.

16:31, 28 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Украина\n#Россия\n#ДНР\n#Донбасс\n#Минобороны\n#военные\n#спецоперация\n#СВО