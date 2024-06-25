В подконтрольном Киеву Торецке началась эвакуация в связи с приближением российских войск

Торецк. Украина. Население Торецка в подконтрольной ВСУ части ДНР принудительно вывозят из города в связи с приближением российских военных. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

Как заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин, эвакуация будет проходить в принудительном порядке. Он признал, что российские войска находятся близко. По словам Филашкина, в Торецке сейчас осталось около 5,5 тыс. жителей. Город расположен между Горловкой и Константиновкой.

Напомним, на минувшей неделе стало известно, что ВС РФ вышли на окраину поселка Нью-Йорк (прежнее название – Новгородское), откуда могут атаковать Торецк. Линия боевого соприкосновения не менялась там с 2014 года.

Позднее выяснилось, что во время этого прорыва командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Юрий Содоль находился в одном из ресторанов Одессы. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале выложила фото, на котором генерал в гражданской одежде употребляет алкоголь в указанном заведении. Безуглая направила запрос по поводу служебных командировок Содоля.

Освещающие ход боевых действий украинские блогеры сообщили, что незадолго до российского наступления одну из бригад ВСУ вывели из-под Торецка на ротацию, однако новые подразделения не успели ее заменить.

24 июня президент Украины Владимир Зеленский уволил Юрия Содоля, его пост занял бригадный генерал Андрей Гнатов.