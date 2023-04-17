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В Сирии поймали готовившего теракты в Москве и Новосибирске лидера боевиков

15:21, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
В Сирии поймали готовившего теракты в Москве и Новосибирске лидера боевиков
15:21, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
77
0
#Россия\n#Сирия\n#Узбекистан\n#железная дорога\n#взрывы\n#теракт\n#задержание\n#суд\n#приговор\n#террористы
Фото: sledcom.ru
77
0

Радикала экстрадировали и приговорили к пожизненному заключению.

Москва. В Россию из Сирии доставили лидера ячейки радикальной организации, руководившего подготовкой терактов в Москве и Новосибирске. Террориста уже осудили, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на Управление ФСБ по столичному региону.

Осужденный 1989 года рождения является гражданином Узбекистана. Он вступил в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство» и завербовал в нее нескольких своих земляков. Под его руководством было налажено незаконное производство и хранение взрывных устройств, боеприпасов и оружия. Радикалы собирались использовать его для совершения терактов в местах массового скопления людей, в том числе на объектах железной дороги Москвы и Новосибирска. Всего за главарем террористов числится 21 преступление.

Второй Западный окружной военный суд приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы и штрафу в 1,5 млн рублей. Также вынесены приговоры сообщникам деятеля запрещенной организации.

15:21, 17 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
77
0
#Россия\n#Сирия\n#Узбекистан\n#железная дорога\n#взрывы\n#теракт\n#задержание\n#суд\n#приговор\n#террористы