На Белгородчине уничтожили троих диверсантов

Теребрено. Белгородская область. Троих украинских диверсантов ликвидировали в бою российские пограничники. Остальные террористы отступили на украинскую территорию, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным издания, инцидент произошел 17 декабря в районе села Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Потерь среди российских пограничников нет. Украинцы были вооружены американскими винтовками М4 и РПГ, также у них были обнаружены комплекты взрывчатки типа С4.

После боя артиллерия ВСУ обстреляла Теребрено. 3 жилых дома и линия электропередачи получили повреждения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у села Теребрено пограничники отражают атаку украинских военных.