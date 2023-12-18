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На Белгородчине уничтожили троих диверсантов

11:57, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
На Белгородчине уничтожили троих диверсантов
11:57, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#граница\n#диверсанты\n#пограничники\n#террористы\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
43
0

Остальные террористы бежали на украинскую территорию.

Теребрено. Белгородская область. Троих украинских диверсантов ликвидировали в бою российские пограничники. Остальные террористы отступили на украинскую территорию, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным издания, инцидент произошел 17 декабря в районе села Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Потерь среди российских пограничников нет. Украинцы были вооружены американскими винтовками М4 и РПГ, также у них были обнаружены комплекты взрывчатки типа С4.

После боя артиллерия ВСУ обстреляла Теребрено. 3 жилых дома и линия электропередачи получили повреждения.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что у села Теребрено пограничники отражают атаку украинских военных.

11:57, 18 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Украина\n#Россия\n#Белгородская область\n#граница\n#диверсанты\n#пограничники\n#террористы\n#спецоперация\n#СВО