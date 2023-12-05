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Выпущенная из сектора Газа ракета могла попасть по ядерному объекту Израиля

12:06, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Выпущенная из сектора Газа ракета могла попасть по ядерному объекту Израиля
12:06, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
121
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#обстрел\n#ракеты\n#армия\n#террористы\n#сектор Газа\n#ядерное оружие
Фото: pxhere.com
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Об этом сообщает NYT.

Тель-Авив. Израиль. Целью выпущенной движением ХАМАС из сектора Газа ракеты могла стать военная база Израиля с ядерным оружием. Атака произошла 7 октября, в день начала конфликта, пишет «Российская газета» со ссылкой на New York Times.

Ракеты с ядерными боеголовками хранятся, предположительно, на базе «Сдот-Миха» в центральной части Израиля. О том, что там имеется такой арсенал, предполагают специалисты на основании анализа спутниковых снимков.

Власти Израиля не подтверждают, но и не опровергают информацию о наличии у страны оружия массового поражения. По мнению одного из экспертов, главы программы ядерной информации Федерации американских ученых (FAS) Ханса Кристенсена, на израильской базе имеется от 25 до 50 пусковых установок «Иерихон», способных наносить ядерные удары. 

Добавим, судя по отсутствию заметных последствий, ракеты на складе не пострадали. Не исключено, что боеголовки хранились отдельно от них.

12:06, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
121
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#обстрел\n#ракеты\n#армия\n#террористы\n#сектор Газа\n#ядерное оружие