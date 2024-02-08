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Израильские военные отпустили больше 70 захваченных в Газе палестинцев

16:48, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Израильские военные отпустили больше 70 захваченных в Газе палестинцев
16:48, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#военные\n#гибель людей\n#террористы\n#заложники\n#военнопленные\n#переговоры\n#сектор Газа
Фото: pxhere.com
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Этому шагу предшествовали переговоры с движением ХАМАС.     

Газа. Сектор Газа. 52 мужчины и 19 женщин, арестованных во время операции в секторе Газа, освобождены руководством Израиля. Они вернулись в палестинский анклав через пропускной пункт «Керем-Шалом», пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Перед этим стороны конфликта вели переговоры. 6 февраля стало известно, что движение ХАМАС передало свой ответ по поводу освобождения заложников израильской разведслужбе «Моссад» при посредничестве властей Катара. Ранее палестинские боевики получили предложение по перемирию в секторе Газа. В конце января сообщалось также, что Израиль и ХАМАС предварительно договорились об обмене пленными в рамках режима прекращения огня в течение месяца. 

Напомним, палестино-израильский конфликт перешел в горячую фазу 7 октября 2023 года, когда боевики ХАМАС со стороны сектора Газа атаковали территорию еврейского государства, захватив больше 200 заложников. Израиль в ответ начал наземную операцию в секторе Газа. Удары наносились также по западному берегу реки Иордан. По последним данным, число погибших жителей палестинских территорий составляет 27 480 человек. В Израиле погибли около 1,2 тыс. человек.

16:48, 08 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
19
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#военные\n#гибель людей\n#террористы\n#заложники\n#военнопленные\n#переговоры\n#сектор Газа