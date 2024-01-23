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Взрывы в секторе Газа унесли больше 20 жизней израильских солдат

15:03, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Взрывы в секторе Газа унесли больше 20 жизней израильских солдат
15:03, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#военные\n#гибель людей\n#террористы\n#сектор Газа
Фото: pxhere.com
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Военные погибли под обломками двух зданий.

Газа. Сектор Газа. Взрывы в двух зданиях в секторе Газа стали причиной гибели 21 военного ЦАХАЛ (Армии обороны Израиля). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Times of Israel.

Как рассказал изданию пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, инцидент произошел в 600 м от границы сектора Газа и Израиля. Когда солдаты разрушали объекты движения ХАМАС для создания буферной зоны, палестинцы обстреляли прикрывавший военных танк. Одновременно прозвучали взрывы в двух стоявших рядом зданиях, внутри которых находились бойцы. 21 человек погиб при обрушении этих строений. Причины взрывов устанавливаются, не исключено, что речь идет о минировании, добавил Хагари.

Конфликт между Израилем и палестинским движением ХАМАС обострился 7 октября 2023 года, после атаки боевиков на приграничные районы еврейского государства с массовым захватом заложников. Армия обороны Израиля начала операцию по зачистке сектора Газа от террористов. Количество ее жертв уже превысило 25 тыс. человек, подавляющее большинство из которых – мирные жители, в том числе дети. 

18 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах продолжения, операцию в секторе Газа до полного разгрома ХАМАС, даже если для этого потребуется дополнительно несколько месяцев. 

15:03, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
25
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#военные\n#гибель людей\n#террористы\n#сектор Газа