7 человек погибли в Иране после обстрела с территории Пакистана

Сераван. Иран. В результате атаки беспилотниками и ракетами с территории Пакистана в Иране погибли 4 ребенка и 3 женщины. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на AFP.

В министерстве иностранных дел Пакистана сообщили, что целью обстрелов были «укрытия террористов» в иранской провинции Систан и Белуджистан.

При этом в Исламабаде назвали Иран братской страной и заявили, что уважают его суверенитет и территориальную целостность.

По данным иранских СМИ, взрывы прогремели в нескольких районах округа Сераван на границе с Пакистаном. Были поражены 7 объектов сепаратистской Освободительной армии Белуджистана. По словам вице-губернатора провинции Систан и Белуджистан, все погибшие в результате ударов не были гражданами Ирана.

Напомним, 16 января Иран атаковал баллистическими ракетами и беспилотниками базы террористической группировки «Джейш аль-Адль» в пакистанской провинции Белуджистан, а также объекты террористов в сирийской провинции Идлиб. После этого Багдад и Исламабад взаимно отозвали своих послов.