Израильские военные готовятся затопить подземелья с боевиками в секторе Газа

Тель-Авив. Израиль. Сеть подземных тоннелей в секторе Газа может быть затоплена с целью борьбы со скрывающимися там боевиками движения ХАМАС. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на Wall Street Journal.

Информацию о таких планах израильских военных издание получило от американских чиновников. Сообщается, в частности, об подготовке 5 насосных станций в районе лагеря беженцев Аш-Шати. Через эти установки за несколько недель подземелья можно затопить водой из Средиземного моря.

Однако у командования израильской армии есть опасения загрязнить почву опасными веществами, которые могут находиться в тоннелях, поэтому окончательное решение пока не принято.

Радикалы копали сеть тоннелей в секторе Газа с 2010 года. Они залегают на глубине до 35 метров, а общая протяженность подземных ходов составляет 400–500 километров. На оборону в этих катакомбах движение ХАМАС возлагает большие надежды.