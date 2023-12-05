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Израильские военные готовятся затопить подземелья с боевиками в секторе Газа

15:41, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Израильские военные готовятся затопить подземелья с боевиками в секторе Газа
15:41, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#военные\n#террористы\n#вода\n#море\n#подземные переходы\n#сектор Газа
Фото: pxhere.com
36
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Их общая протяженность составляет 400–500 км.

Тель-Авив. Израиль. Сеть подземных тоннелей в секторе Газа может быть затоплена с целью борьбы со скрывающимися там боевиками движения ХАМАС. Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на Wall Street Journal.

Информацию о таких планах израильских военных издание получило от американских чиновников. Сообщается, в частности, об подготовке 5 насосных станций в районе лагеря беженцев Аш-Шати. Через эти установки за несколько недель подземелья можно затопить водой из Средиземного моря.

Однако у командования израильской армии есть опасения загрязнить почву опасными веществами, которые могут находиться в тоннелях, поэтому окончательное решение пока не принято.

Радикалы копали сеть тоннелей в секторе Газа с 2010 года. Они залегают на глубине до 35 метров, а общая протяженность подземных ходов составляет 400–500 километров. На оборону в этих катакомбах движение ХАМАС возлагает большие надежды.

15:41, 05 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
36
0
#Израиль\n#Палестина\n#конфликт\n#военные\n#террористы\n#вода\n#море\n#подземные переходы\n#сектор Газа