Взрывы на территории военного училища и железной дороги готовил житель Казани

Казань. Татарстан. 30-летнего жителя Казани задержали по подозрению в подготовке к серии терактов и диверсий. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

При обыске по месту жительства подозреваемого нашли 3 кг аммиачной селитры, квадрокоптер, системы сброса с него, таймеры для детонатора и другие устройства, которые можно использовать для дистанционных взрывов. По версии следствия, мужчина являлся сторонником «Легиона "Свобода России"» (террористической организации, запрещенной в РФ).

На допросе задержанный сознался, что собирался поджечь военную технику на территории танкового училища, а также произвести несколько взрывов на железной дороге. Мужчина добровольно показал схрон в лесу, где он хранил несколько бутылок керосина.

Против сторонника экстремистской организации возбуждены уголовные дела.