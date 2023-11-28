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Взрывы на территории военного училища и железной дороги готовил житель Казани

11:10, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Взрывы на территории военного училища и железной дороги готовил житель Казани
11:10, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
120
0
#Татарстан\n#Казань\n#теракт\n#диверсии\n#взрывчатка\n#дроны\n#террористы\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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По месту жительства злоумышленника нашли дрон, взрывчатку и таймеры для СВУ.

Казань. Татарстан. 30-летнего жителя Казани задержали по подозрению в подготовке к серии терактов и диверсий. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

При обыске по месту жительства подозреваемого нашли 3 кг аммиачной селитры, квадрокоптер, системы сброса с него, таймеры для детонатора и другие устройства, которые можно использовать для дистанционных взрывов. По версии следствия, мужчина являлся сторонником «Легиона "Свобода России"» (террористической организации, запрещенной в РФ). 

На допросе задержанный сознался, что собирался поджечь военную технику на территории танкового училища, а также произвести несколько взрывов на железной дороге. Мужчина добровольно показал схрон в лесу, где он хранил несколько бутылок керосина. 

Против сторонника экстремистской организации возбуждены уголовные дела.

11:10, 28 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
120
0
#Татарстан\n#Казань\n#теракт\n#диверсии\n#взрывчатка\n#дроны\n#террористы\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация