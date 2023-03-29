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Российские военные пресекли попытку проникновения диверсантов в Брянскую область

14:25, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Российские военные пресекли попытку проникновения диверсантов в Брянскую область
14:25, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Украина\n#Брянская область\n#граница\n#диверсанты\n#нападение\n#военные\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
74
0

Один из двух пикапов с террористами был уничтожен артиллерийским огнем.

Ломаковка. Брянская область. Диверсанты с Украины едва не проникли в Брянскую область. Нападение удалось отбить, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash. 

Диверсионно-разведывательная группа на двух пикапах была остановлена на границе в районе населенного пункта Ломаковка. Во время боестолкновения одну машину российские военные уничтожили артиллерийским огнем. После этого второй пикап покинул российскую территорию. По данным издания, было убито 8 нападавших. 

Напомним, в начале марта диверсанты ВСУ сумели проникнуть на территорию Брянской области. В селе Любечане они обстреляли автомобиль с местными жителями, убив одного взрослого и ранив десятилетнего ребенка.

14:25, 29 марта, 2023
Евгений Кандаков
журналист
74
0
#Украина\n#Брянская область\n#граница\n#диверсанты\n#нападение\n#военные\n#СВО\n#спецоперация