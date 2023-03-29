Российские военные пресекли попытку проникновения диверсантов в Брянскую область

Ломаковка. Брянская область. Диверсанты с Украины едва не проникли в Брянскую область. Нападение удалось отбить, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Диверсионно-разведывательная группа на двух пикапах была остановлена на границе в районе населенного пункта Ломаковка. Во время боестолкновения одну машину российские военные уничтожили артиллерийским огнем. После этого второй пикап покинул российскую территорию. По данным издания, было убито 8 нападавших.

Напомним, в начале марта диверсанты ВСУ сумели проникнуть на территорию Брянской области. В селе Любечане они обстреляли автомобиль с местными жителями, убив одного взрослого и ранив десятилетнего ребенка.