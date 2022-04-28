ФСБ задержало в Крыму готовившего теракт бывшего украинского морпеха

Симферополь. Крым. В Симферополе сотрудники ФСБ задержали бывшего военнослужащего морской пехоты Украины, который планировал устроить теракт. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным Центра общественных связей ФСБ, мужчина 1988 года рождения является сторонником неонацизма. По указанию националистов полка «Азов» он подготавливал взрыв и поджог в торгово-развлекательном центре Симферополя.

В месте проживания злоумышленника сотрудники ФСБ изъяли самодельное взрыво-зажигательное устройство с поражающими элементами, а также компоненты для его изготовления, экстремистскую литературу и атрибутику.

«В используемых средствах связи обнаружена переписка с украинскими радикалами с обсуждением планируемого теракта», — рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30 УК России и части 1 статьи 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»), части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).