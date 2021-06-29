Жители Омска вынуждены дышать фенолом и сероводородом

Горожане жалуются на химический запах.



Омск. Омская область. На неприятный запах в воздухе уже 2 дня жалуются жители Омска. Как пишет «Российская газета», проблема наиболее актуальна в Советском и Кировском округах города.

В Минприроды региона отмечают, что на улице 4-я Поселковая автоматизированный пост наблюдений фиксирует превышения предельно-допустимой концентрации по фенолу (1,5 ПДК) и сероводороду (1,3 ПДК). В Советском округе на улице Доковская передвижная эколаборатория выявила 0,5 ПДК фенола при северном направлении ветра.

Информация об этом направлена в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора, указали в Минприроды.

В соцсетях горожане пишут, что из-за отвратительного запаха в воздухе не могут спать. Страдают, в частности, жители Центрального и Октябрьского районов Омска.

Источником вредных выбросов могут быть промышленные предприятия города.