Прилетевший со стороны Украины дрон подорвал вышку связи в Белгородской области

Казинка. Белгородская область. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку связи под Белгородом. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Казинка Белгородской области 14 августа в дневное время. На кадрах видеозаписи видно, что у основания вышки произошел взрыв, затем она упала. Перед этим в городе сработала система противовоздушной обороны.

Вышка использовалась для слежения за лесными пожарами, так что к проблемам со связью разрушение объекта не привело.

8 августа власти Белгородской области продлили до 22 августа «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Напомним, 15 августа стало известно, что украинские политики обсуждали с министром обороны Великобритании планы подрыва Крымского моста.