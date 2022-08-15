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Прилетевший со стороны Украины дрон подорвал вышку связи в Белгородской области

16:01, 15 августа, 2022
Евгений Кандаков
Прилетевший со стороны Украины дрон подорвал вышку связи в Белгородской области
16:01, 15 августа, 2022
Евгений Кандаков
374
0
#Белгородская область\n#взрыв\n#беспилотник\n#дроны\n#связь\n#Украина\n#диверсии\n#спецоперация
Фото: vk.com/rt_russian
374
0

Инцидент произошел в селе Казинка.

Казинка. Белгородская область. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку связи под Белгородом. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Казинка Белгородской области 14 августа в дневное время. На кадрах видеозаписи видно, что у основания вышки произошел взрыв, затем она упала. Перед этим в городе сработала система противовоздушной обороны.

Вышка использовалась для слежения за лесными пожарами, так что к проблемам со связью разрушение объекта не привело.

8 августа власти Белгородской области продлили до 22 августа «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Напомним, 15 августа стало известно, что украинские политики обсуждали с министром обороны Великобритании планы подрыва Крымского моста.

16:01, 15 августа, 2022
Евгений Кандаков
374
0
#Белгородская область\n#взрыв\n#беспилотник\n#дроны\n#связь\n#Украина\n#диверсии\n#спецоперация