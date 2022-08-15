Киев подтвердил участие Лондона в планах по уничтожению Крымского моста

Киев. Украина. Украинские политики обсуждали с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом возможность нанесения ударов по Керченскому мосту в Крыму. Вопрос поднимался во время проведения саммита НАТО в Мадриде в июне 2022 года, пишут «Известия» со ссылкой на депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале, комментируя сюжет телеканала «Россия 1» с выступлением Игоря Коротченко. Эксперт рассказал, что план обстрела моста разрабатывается под руководством министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Украинский депутат отметил, что говорил об этом с Уоллесом еще в июне, и выложил фотографию с главой британского военного ведомства.

Издание напоминает также, что 17 июля советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович угрожал подрывом сооружения при появлении у ВСУ технической возможности.

Крымский (Керченский) мост соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Длина объекта составляет 19 км. Строительство началось вскоре после присоединения Крыма к России. Автомобильную часть моста сдали в 2018 году, железнодорожную – год спустя.