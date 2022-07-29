ФСБ: украинские националисты планировали устроить взрыв в Липецке

Горицы. Липецкая область. Оперативники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Липецкой области. Его планировали осуществить заброшенные на российскую территорию граждане Украины, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, обезврежена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из троих человек. Она была подготовлена националистической организацией «Правый сектор» (запрещена в России) под патронажем Службы безопасности Украины.

ДРГ возглавлял 34-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за педофилию. Вместе с ним на задание отправили 2 женщин 36 и 44 лет.

Как заявили в ФСБ, злоумышленники собирались взорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в местах скопления гражданских лиц на одном из объектов транспорта Липецка. Детали бомбы нашли в оборудованном террористами тайнике. Кроме того, в их телефонах нашли переписку с кураторами о подготовке теракта.

Диверсантов задержали в селе Горицы Добровского района Липецкой области.