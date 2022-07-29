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ФСБ: украинские националисты планировали устроить взрыв в Липецке

13:18, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
ФСБ: украинские националисты планировали устроить взрыв в Липецке
13:18, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
118
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#Украина\n#Россия\n#спецоперация\n#диверсанты\n#диверсии\n#ФСБ\n#спецслужбы\n#теракт\n#терроризм\n#задержание\n#террористы
Фото: ok.ru/mkvchite
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Целью атаки должны были стать мирные жители.

Горицы. Липецкая область. Оперативники Федеральной службы безопасности предотвратили теракт в Липецкой области. Его планировали осуществить заброшенные на российскую территорию граждане Украины, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, обезврежена диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) из троих человек. Она была подготовлена националистической организацией «Правый сектор» (запрещена в России) под патронажем Службы безопасности Украины.

ДРГ возглавлял 34-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за педофилию. Вместе с ним на задание отправили 2 женщин 36 и 44 лет.

Как заявили в ФСБ, злоумышленники собирались взорвать самодельное взрывное устройство большой мощности в местах скопления гражданских лиц на одном из объектов транспорта Липецка. Детали бомбы нашли в оборудованном террористами тайнике. Кроме того, в их телефонах нашли переписку с кураторами о подготовке теракта.

Диверсантов задержали в селе Горицы Добровского района Липецкой области.

13:18, 29 июля, 2022
Евгений Кандаков
118
0
#Украина\n#Россия\n#спецоперация\n#диверсанты\n#диверсии\n#ФСБ\n#спецслужбы\n#теракт\n#терроризм\n#задержание\n#террористы