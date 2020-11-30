В Чечне задержали двух боевиков из отрядов Басаева и Хаттаба

По версии следствия, Асланбек и Саламбек Идаловы участвовали в нападении на отряд федеральных сил в 1999 году.



Грозный. Чечня. Оперативники ФСБ и Следственного комитета вышли на след еще двоих участников бандформирований Басаева и Хоттаба. В причастности к ним подозревают уроженцев Чечни Асланбека и Саламбека Идаловых, оба задержаны при содействии сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, 4 октября 1999 года вместе с другими террористами Идаловы атаковали военнослужащих Минобороны России у станицы Червлённая Шелковского района Чеченской Республики. Тогда от рук бандитов погибли 15 и получили ранения 28 солдат и офицеров федеральных вооруженных сил.

В отношении Асланбека и Саламбека Идаловых возбуждены уголовные дела.

Напомним, недавно правоохранительные органы задержали еще двоих соратников Басаева и Хоттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.