  • $ 75.86 ↓
  • € 90.46 ↓

В Чечне задержали двух боевиков из отрядов Басаева и Хаттаба

13:04, 30 ноября, 2020
Евгений Кандаков
В Чечне задержали двух боевиков из отрядов Басаева и Хаттаба
13:04, 30 ноября, 2020
Евгений Кандаков
212
0
#ФСБ\n#Следственный комитет\n#Росгвардия\n#задержание\n#Кавказ\n#Чечня\n#террор\n#терроризм\n#террористы
Фото: sledcom.ru
212
0

По версии следствия, Асланбек и Саламбек Идаловы участвовали в нападении на отряд федеральных сил в 1999 году.

Грозный. Чечня. Оперативники ФСБ и Следственного комитета вышли на след еще двоих участников бандформирований Басаева и Хоттаба. В причастности к ним подозревают уроженцев Чечни Асланбека и Саламбека Идаловых, оба задержаны при содействии сотрудников Росгвардии, сообщили в пресс-центре Федеральной службы безопасности.

По версии следствия, 4 октября 1999 года вместе с другими террористами Идаловы атаковали военнослужащих Минобороны России у станицы Червлённая Шелковского района Чеченской Республики. Тогда от рук бандитов погибли 15 и получили ранения 28 солдат и офицеров федеральных вооруженных сил.

В отношении Асланбека и Саламбека Идаловых возбуждены уголовные дела.

Напомним, недавно правоохранительные органы задержали еще двоих соратников Басаева и Хоттаба, участвовавших в нападении на Дагестан в 1999 году.

13:04, 30 ноября, 2020
Евгений Кандаков
212
0
#ФСБ\n#Следственный комитет\n#Росгвардия\n#задержание\n#Кавказ\n#Чечня\n#террор\n#терроризм\n#террористы