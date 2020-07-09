СК: о причастности хабаровского губернатора к убийствам рассказали соучастники

Сергея Фургала задержали 9 июля в столице края.



Москва. Основанием для задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали показания, данные на него соучастниками расследуемых убийств и потерпевшими. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, главу региона задержали 9 июля в столице края. Оперативники установили исполнителей преступлений и одного из организаторов, которым соучастники назвали Сергея Фургала, заявили в пресс-службе ведомства.

Главу края подозревают в покушении на убийство и убийстве ряда предпринимателей. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), частью 3 статьи 33 («Соучастие в преступлении») и пунктами «б», «ж», «з» частью 2 статьи 105 («Убийство»); частью 3 статьи 33, пунктами «а», «б», «ж», «з» частью 2 статьи 105 УК РФ.

Отмечается, что убийства и покушения на убийства предпринимателей были совершены в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Помимо губернатора, задержаны четверо других лиц, подозреваемых к причастности к убийствам.

«В ближайшее время в Москве с Фургалом будут проведены следственные действия, ему будет предъявлено обвинение. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста», - отметили в пресс-службе СК.