Трафик в ТЦ Ижевска, задержание губернатора Хабаровского края и активность на ядерном объекте КНДР: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Четверг, 9 июля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей.



Трафик в ТЦ Ижевска:



Столица Удмуртии попала в список городов с наибольшим трафиком в ТЦ после снятия коронавирусных ограничений. Об этом пишут «Известия».



Согласно исследованию «Эвотора», активнее всего в начале июля поток покупателей восстанавливается в торговых центрах Тюмени, Ижевска и Севастополя. В Удмуртии трафик взлетел до 87%.



Одним из факторов, который повлиял на такой рост, стал выходной посреди недели, 1 июля.



Задержание губернатора Хабаровского края:



В сети появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале Следственного комитета России.



На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов выбегают из спецмашины, вытаскивают Фургала из «Лексуса», заламывают чиновнику руки и сажают внутрь.



Губернатора усадили на заднее сидение, с двух сторон его окружают оперативники.



Как сообщает пресс-служба СК России, Сергея Фургала обвиняют в покушении на убийство и убийстве ряда предпринимателей. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), частью 3 статьи 33 («Соучастие в преступлении») и пунктами «б», «ж», «з» частью 2 статьи 105 («Убийство»); частью 3 статьи 33, пунктами «а», «б», «ж», «з» частью 2 статьи 105 УК РФ.



Добровольная вакцинация:



Вакцинация от коронавируса будет добровольной. Как пишет РБК, такое заявление сделал глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире «России 1».



«Сегодня интерес к вакцине достаточно высок, потому что люди уже сегодня осознали всю значимость вакцинации. Причем я хочу сказать, что за этот период увеличилось число сторонников вакцинации», — отметил Мурашко.



Он добавил, что у перенесших заболевание Covid-19 в тяжелой форме выработался стойкий иммунитет, в отличие от тех, кто переболел коронавирусом бессимптомно.



Напомним, что ранее в России начались испытания вакцины от коронавируса.



Активность на ядерном объекте КНДР:

Снимки из космоса показали транспортную активность на ядерном объекте в Северной Корее. Об этом сообщает Интерфакс.



Активность в деревне Вилло-Ри недалеко от Пхеньяна заметили эксперты американского Института международных исследований Миддлбери. Специалисты уверены, что этот объект используется для создания ядерных боеголовок.



Об этом свидетельствуют охрана по периметру, жилье, памятники, о посещении которых лидером КНДР не сообщается, а также подземная инфраструктура. Вблизи деревни находится и фабрика бутилированной воды, которая не имеет ни одной из этих характеристик.



Также эксперты предполагают, что производство в Волло-Ри шло во время саммита, растянувшегося от встречи в Сингапуре в июне 2018 года до встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына в июне 2019 года в демилитаризованной зоне.



