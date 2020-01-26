В массовом ДТП в Пермском крае пострадали 15 человек

8 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Нытвенский район. Пермский край. В Пермском крае произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по краю.

ДТП произошло 26 января, около 7:00 на 414 километре трассы «М-7 Волга». Столкнулись легковой автомобиль, «Газель» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту Пермь-Чайковский.

Пострадало 15 человек, восемь из них находятся в тяжёлом состоянии. Погибших нет. Известно, что травмы получил ребёнок. На месте аварии работают спасатели, причины устанавливаются.