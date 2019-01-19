Жителям Сибая в Башкирии начали выдавать медицинские маски из-за загрязнения воздуха

Детей вовсе рекомендовано держать дома и не выпускать на улицу.

Башкирия. Администрация города Сибай в Башкирии начнёт раздавать активированный уголь и медицинские маски жителям города. Как передаёт «Собеседник» со ссылкой на пресс-службу муниципалитета, причиной этих мер является неблагоприятная экологическая обстановка в городе.

Выдача будет организована в одной аптеке, где жители получат полагающиеся им маски и уголь при предъявлении паспорта. Также горожанам советуют прервать прогулки с детьми на улицах Сибая.

Отмечается, что загрязнение воздуха в городе произошло из-за скопления дыма от загрязняющих веществ, выделяющихся при окислении руды в неэксплуатируемом карьере по добыче медной руды, находящемся в аренде Сибайского филиала АО «Учалинский ГОК».

Прокуратура Башкирии возбудила уголовное дело по части 1 статьи 251 УК России «Загрязнение атмосферы».