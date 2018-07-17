В Башкирии врач-анестезиолог во время операции сделал селфи с пациенткой

Действия врача квалифицировали как разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

Учалы. Башкирия. В Учалинской городской больнице врач анестезиолог-реаниматолог во время операции сделал селфи с пациенткой. Девушка находилась под наркозом, пишет «Интерфакс».

Фотографию мужчина разместил на личной странице в соцсети.

Действия врача квалифицировали как разглашение сведений, составляющих врачебную тайну.

Прокуратура проводит проверку по статье 137 УК России («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), руководство больницы также проводит служебную проверку.