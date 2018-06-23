Газ сдетонировал в одном из жилых домов Заинска накануне вечером: пострадали порядка 10 человек.

Казань. Двух пострадавших при взрыве газа в Татарстане спецрейсом перевезли в Казань. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, газ сдетонировал в одном из жилых домов Заинска накануне вечером. По данным СКР, хлопок произошел на 5 этаже многоэтажки. В результате пострадали порядка 10 человек, в том числе 7-летняя девочка. Позднее один из пострадавших скончался в городской больнице из-за полученных травм.

На данный момент, отмечают спасатели, двое пострадавших находятся под наблюдением врачей в республиканской клинической больнице Татарстана. Их состояние оценивается как тяжелое. «Полёт они перенесли нормально, без осложнений», - говорится в сообщении регионального МЧС.