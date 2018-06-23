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Двух пострадавших при взрыве газа в Татарстане спецрейсом перевезли в Казань

12:30, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
12:30, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
374
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#МЧС\n#Татарстан\n#газ\n#Казань\n#люди\n#происшествие\n#больница
Фото: vk.com/mchs.tatarstan (Главное управление МЧС России по Татарстану)
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Газ сдетонировал в одном из жилых домов Заинска накануне вечером: пострадали порядка 10 человек.

Казань. Двух пострадавших при взрыве газа в Татарстане спецрейсом перевезли в Казань. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.  

Напомним, газ сдетонировал в одном из жилых домов Заинска накануне вечером. По данным СКР, хлопок произошел на 5 этаже многоэтажки. В результате пострадали порядка 10 человек, в том числе 7-летняя девочка. Позднее один из пострадавших скончался в городской больнице из-за полученных травм.  

На данный момент, отмечают спасатели, двое пострадавших находятся под наблюдением врачей в республиканской клинической больнице Татарстана. Их состояние оценивается как тяжелое. «Полёт они перенесли нормально, без осложнений», - говорится в сообщении регионального МЧС.

12:30, 23 июня, 2018
Александра Бобрович
374
0
#МЧС\n#Татарстан\n#газ\n#Казань\n#люди\n#происшествие\n#больница

 

 

 


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