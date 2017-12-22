В Комсомольске-на-Амуре подросток устроил стрельбу в школе: пострадали три человека

Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край. В Комсомольске-на-Амуре появились сообщения о том, что в одной из школ подросток устроил стрельбу. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, информация была опубликована в интернете.

В связи с этим сотрудники полиции начали доследственную проверку. Правоохранители выяснили, что девятиклассник с пистолетом, внешне похожим на пневматический, вышел на школьное крыльцо и начал стрелять по газону.

«Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, находившихся в школьном дворе» - говорится в сообщении ведомства. В результате инцидента у одного из пострадавших врачи диагностировали гематомы.

В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. После завершения проверки станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело.