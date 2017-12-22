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      В Комсомольске-на-Амуре подросток устроил стрельбу в школе: пострадали три человека

      13:42, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:42, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      414
      0
      #оружие\n#полиция\n#подростки\n#школьники\n#происшествие\n#стрельба\n#пострадавшие
      Фото: УМВД России по Хабаровскому краю
      414
      0

      Сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств произошедшего.

      Комсомольск-на-Амуре. Хабаровский край. В Комсомольске-на-Амуре появились сообщения о том, что в одной из школ подросток устроил стрельбу. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, информация была опубликована в интернете.  

      В связи с этим сотрудники полиции начали доследственную проверку. Правоохранители выяснили, что девятиклассник с пистолетом, внешне похожим на пневматический, вышел на школьное крыльцо и начал стрелять по газону.  

      «Несколько пуль рикошетом попали в троих семиклассников, находившихся в школьном дворе» - говорится в сообщении ведомства.  В результате инцидента у одного из пострадавших врачи диагностировали гематомы.    

      В настоящее время полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. После завершения проверки станет ясно, будет ли возбуждено уголовное дело. 

      13:42, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      414
      0
      #оружие\n#полиция\n#подростки\n#школьники\n#происшествие\n#стрельба\n#пострадавшие

       

       

       

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