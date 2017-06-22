В Ульяновске обезвредили группировку из 200 страховых мошенников

Специально для инсценировки ДТП организаторы приобрели 30 автомобилей и множество битых запчастей.

Ульяновск. Более 200 человек вовлекли в незаконную деятельность страховые мошенники в столице Ульяновской области. Как сообщает Агентство страховых новостей, организаторы банды инсценировали аварии и получали деньги по ОСАГО и КАСКО.

Раскрыть факты преступной деятельности помогли специалисты одной из пострадавших компаний. Ими было установлено, что преступники приобрели около 30 иномарок среднего ценового сегмента, а также поврежденные кузовные детали и системы безопасности от автомобилей тех же брендов.

В дальнейшем через подконтрольные автосервисы битые комплектующие устанавливали на новые автомобили и разыгрывали ДТП. Преступники действовали в Ульяновске не меньше 3 лет. В месяц они инсценировали до 10 аварий.

В настоящее время страховыми мошенниками занимается полиция. Возбуждено уголовное дело, организаторы задержаны.