  • $ 58.58 ↑
  • € 65.32 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      В Ульяновске обезвредили группировку из 200 страховых мошенников

      15:13, 22 июня, 2017
      Новичок
      15:13, 22 июня, 2017
      Новичок
      92
      0
      #страхование\n#полиция\n#мошенничество\n#ОСАГО\n#Ульяновск
      Фото: pixabay.com
      92
      0

      Специально для инсценировки ДТП организаторы приобрели 30 автомобилей и множество битых запчастей.

      Ульяновск. Более 200 человек вовлекли в незаконную деятельность страховые мошенники в столице Ульяновской области. Как сообщает Агентство страховых новостей, организаторы банды инсценировали аварии и получали деньги по ОСАГО и КАСКО.  

      Раскрыть факты преступной деятельности помогли специалисты одной из пострадавших компаний. Ими было установлено, что преступники приобрели около 30 иномарок среднего ценового сегмента, а также поврежденные кузовные детали и системы безопасности от автомобилей тех же брендов.  

      В дальнейшем через подконтрольные автосервисы битые комплектующие устанавливали на новые автомобили и разыгрывали ДТП. Преступники действовали в Ульяновске не меньше 3 лет. В месяц они инсценировали до 10 аварий.  

      В настоящее время страховыми мошенниками занимается полиция. Возбуждено уголовное дело, организаторы задержаны.

      15:13, 22 июня, 2017
      Новичок
      92
      0
      #страхование\n#полиция\n#мошенничество\n#ОСАГО\n#Ульяновск

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи начали проверку после обращения жительницы Ижевска к Владимиру Путину

      17:18, 15 июня, 2017
      5708

      Контрольный звонок: чиновники и силовики Ижевска приехали в барак, жительница которого позвонила Путину

      4679
      19:50, 15 июня, 2017

      Исполняющего обязанности зампреда правительства Удмуртии Рафиса Касимова задержали

      4416
      09:53

      Митя Фомин в соцсетях поделился впечатлениями от Сарапула

      4335
      13:02, 18 июня, 2017

      Пресс-секретаря управления судебного департамента Удмуртии убили в Ижевске

      3776
      15:16, 20 июня, 2017

      Самарский фермер сконструировал летающую тарелку

      11:37, 17 июня, 2017
      940

      Минтруд предложил сократить новогодние каникулы в 2018 году

      828
      13:54, 20 июня, 2017

      Сборная России по футболу уступила португальцам со счетом 0:1 в матче Кубка Конфедераций

      763
      09:24

      Знаменитый актер Алексей Баталов ушел из жизни в Москве

      674
      11:46, 15 июня, 2017

      Россияне стали реже путешествовать за границу

      658
      17:02, 18 июня, 2017

      Власти Бельгии призывают Еврокомиссию пощадить картошку фри

      18:38, 20 июня, 2017
      909

      Автомобили «Lada» теряют популярность в Европе

      614
      16:49, 17 июня, 2017

      Гей-марш в Киеве собрал 2,5 тысячи человек

      512
      16:58, 18 июня, 2017

      Юбилей празднует Пол Маккартни

      480
      10:05, 18 июня, 2017

      Пятеро военнослужащих потеряли сознание во время празднования дня рождения королевы Великобритании

      479
      20:05, 17 июня, 2017

      Мультимедиа

      День памяти и скорби

      Удмуртия в минуту: вершина региона и расселения при строительстве проспекта Калашникова

      21 июня, 2017

      Удмуртия в минуту: возвращение острова и убийство пресс-секретаря

      20 июня, 2017