100 человек эвакуировали из больницы в Екатеринбурге из-за пожара

Есть пострадавшие.

Екатеринбург. Из областной клинической больницы № 1, которая находится на улице Волгоградская в Екатеринбурге, эвакуировали около 100 человек из-за пожара. Возгорание произошло в подвальном помещении 7 корпуса, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

Информация о пожаре поступила во вторник, 18 апреля, в 07:06 мск. По предварительным данным, пожар охватил 10 кв.м. В результате был поврежден электрощит в подвальном помещении.

К тушению пламени привлекли 18 единиц пожарно-спасательной техники и 54 человека личного состава. Пожар локализовали в течение 18 минут.

По данным «РБК», из подвального помещения пожарные эвакуировали двух электриков. Они получили ожоги третьей степени. Мужчин доставили в больницу.

Причина пожара устанавливается.