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      100 человек эвакуировали из больницы в Екатеринбурге из-за пожара

      10:53, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      10:53, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      115
      0
      #больница\n#пожар\n#ликвидация пожара\n#тушение пожара\n#пожарная машина\n#пострадавшие
      Фото: commons.wikimedia.org
      115
      0

      Есть пострадавшие.

      Екатеринбург. Из областной клинической больницы № 1, которая находится на улице Волгоградская в Екатеринбурге, эвакуировали около 100 человек из-за пожара. Возгорание произошло в подвальном помещении 7 корпуса, сообщается на сайте главного управления МЧС по Свердловской области.

      Информация о пожаре поступила во вторник, 18 апреля, в 07:06 мск. По предварительным данным, пожар охватил 10 кв.м. В результате был поврежден электрощит в подвальном помещении.

      К тушению пламени привлекли 18 единиц пожарно-спасательной техники и 54 человека личного состава.  Пожар локализовали в течение 18 минут.

      По данным «РБК», из подвального помещения пожарные эвакуировали двух электриков. Они получили ожоги третьей степени. Мужчин доставили в больницу.

      Причина пожара устанавливается.

      10:53, 18 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      115
      0
      #больница\n#пожар\n#ликвидация пожара\n#тушение пожара\n#пожарная машина\n#пострадавшие
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