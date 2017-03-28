В Тюмени произошел крупный пожар на аккумуляторном заводе

В результате происшествия пострадавших нет.

Тюмень. На аккумуляторном заводе в Тюмени в ночь на 28 марта произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила около 540 кв. м, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области. В результате ЧП пострадавших и погибших нет.

Сообщение о пожаре в здании цеха формировки аккумуляторного завода поступило в 03:10. Уже через 10 минут первые подразделения МЧС прибыли на место. Пожар ликвидировали в 04:10. К борьбе с пламенем привлекли 19 единиц основной и специальной техники, 57 человек личного состава. Оперативные и профессиональные действия пожарных предотвратили распространение огня на соседние производственные здания.

Причина пожара и ущерб устанавливается.