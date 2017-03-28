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      В Тюмени произошел крупный пожар на аккумуляторном заводе

      12:30, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      12:30, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17
      0
      #завод\n#Тюмень\n#пожар\n#ликвидация пожара
      Фото: 72.mchs.gov.ru
      17
      0

      В результате происшествия пострадавших нет.

      Тюмень. На аккумуляторном заводе в Тюмени в ночь на 28 марта произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила около 540 кв. м, сообщает Главное управление МЧС России по Тюменской области. В результате ЧП пострадавших и погибших нет.

      Сообщение о пожаре в здании цеха формировки аккумуляторного завода поступило в 03:10. Уже через 10 минут первые подразделения МЧС прибыли на место. Пожар ликвидировали в 04:10. К борьбе с пламенем привлекли 19 единиц основной и специальной техники, 57 человек личного состава. Оперативные и профессиональные действия пожарных предотвратили распространение огня на соседние производственные здания.

      Причина пожара и ущерб устанавливается.

      12:30, 28 марта, 2017
      Елена Коробейникова
      17
      0
      #завод\n#Тюмень\n#пожар\n#ликвидация пожара
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