ИГ взяло ответственность за нападение на Росгвардию в Чечне

Боевики убили 6 российских военных и ранили 3.

Москва. Террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России, взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии. Об этом сообщила организация SITE Intelligence Group, занимающаяся мониторингом деятельности боевиков, пишут «Ведомости».

Сегодня ночью вооруженные боевики напали на подразделение Росгвардии. В результате столкновения ликвидировали 6 боевиков. 6 военных Росгвардии погибли, трое получили ранения и были госпитализованы.

Руководитель республики Рамзан Кадыров заявил, что преступники хотели завладеть оружием, чтобы в дальнейшем использовать его для терактов. Он также добавил, что личности нападавших были установлены. Ими оказались граждане России.