  • $ 74.64 ↓
  • € 88.74 ↓

Ушёл из жизни создатель «Смешариков» Анатолий Прохоров

18:00, 30 августа, 2020
Юрий Абашев
Ушёл из жизни создатель «Смешариков» Анатолий Прохоров
18:00, 30 августа, 2020
Юрий Абашев
213
0
#культура\n#Россия\n#мультфильмы
Фото: www.facebook.com/PilotAnimationStudio/
213
0

Ему было 72 года.

Москва. Умер создатель мультсериала «Смешарики» и студии «Пилот» Анатолий Прохоров. Об этом сообщает «Российская газета».

Прохорова не стало 30 августа на 73 году жизни. Соболезнования выразил двукратный номинант «Оскара», мультипликатор Константин Бронзит.

«Страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров, человек, который сформировал меня как режиссера, мой главный учитель», — написал Бронзит.

Наша справка: Анатолий Прохоров родился 17 июля 1946 года в Норвегии, где служил его отец. В 1971 году он закончил физфак МГУ. В 1988 году стал одним из организаторов негосударственной студии «Пилот». Создал студию компьютерной анимации «Петербург», которая занялась производством мультсериала «Смешарики», худруком которого был Прохоров.

18:00, 30 августа, 2020
Юрий Абашев
213
0
#культура\n#Россия\n#мультфильмы

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Знакомы ли вы с уральским сленгом?

16:48, 21 августа, 2020

Сможете ли вы узнать русскую классику по эпиграфу?

11:20, 21 августа, 2020

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии передали в суд первое дело против «вора в законе»

16:15, 24 августа, 2020
4261

Мужчина и ребенок погибли в ночном ДТП на трассе в Удмуртии

2965
08:52, 24 августа, 2020

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь приехал в Ижевск

2638
14:52, 27 августа, 2020

Спасение женщины из запертой квартиры в Ижевске, поиск сбежавшего со свадьбы мужа в Петербурге и остановленный из-за беспорядков в США Кубок Стэнли: что произошло минувшей ночью

2122
08:15, 28 августа, 2020

Ларек с шаурмой в Ижевске закрыли за нарушение санитарного законодательства

2059
08:35, 26 августа, 2020

Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

18:38, 28 августа, 2020
1677

Жительницу Казани ужалил скорпион, которого она принесла домой с виноградом

1651
10:56, 24 августа, 2020

Ошейники, бирки, чипирование: в России подготовили законопроект об обязательной маркировке домашних животных

1460
12:36, 24 августа, 2020

Главу Тувы второй раз госпитализировали с коронавирусом

1339
10:18, 25 августа, 2020

Число эвакуированных из-за пожаров возле Анапы туристов приблизилось к тысяче

1312
17:27, 25 августа, 2020

В «Барселоне» объявили, за какую сумму готовы уступить Месси

15:46, 24 августа, 2020
1551

Apple перестанет производить 2 модели iPhone

1246
15:51, 26 августа, 2020

Власти Бали до конца года закрыли остров для иностранцев

1216
17:45, 24 августа, 2020

СМИ назвали еще одну причину решения Месси уйти из «Барселоны»

1042
11:32, 26 августа, 2020

Заразившуюся коронавирусом Юлию Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ

1033
16:14, 25 августа, 2020

Лонгриды

Понедельник: хороший, плохой, злой?

09:05, 21 августа, 2020
2519

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
7277

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
6803

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
6976

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
6194

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
6504

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
13628

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
11483

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
9021

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
16430

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
14550

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
14544

Статьи

В ижевском микрорайоне Люлли возводят новую автоматизированную котельную

16:46, 24 августа, 2020
1255

Жизнь после К

17:38, 21 августа, 2020
2852

На фестивале «Эктоника и Бабушкина дача» в Удмуртии собрали 890 кг вторсырья

09:19, 20 августа, 2020
1539

Здесь учились сотрудники Google и Microsoft: в Ижевске открылась ИТ-академия «ШАГ»

08:30, 17 августа, 2020
1936

Свой маленький Ижевск на природе

12:36, 13 августа, 2020
2981

Новые возможности от Газпромбанка

08:30, 29 июля, 2020
2430

Удмуртские экологи проведут свою экспертизу проекта завода в Камбарке

09:20, 25 июля, 2020
2351

В Ижевске концессионер реконструирует ЦТП на самых проблемных участках

17:56, 23 июля, 2020
2952

В Ижевск приходит культура осознанного потребления: в городе открылся первый SWOP маркет

14:39, 15 июля, 2020
2612

Массаж нерукотворный (18+)

11:00, 14 июля, 2020
4776

Лечение в лучших клиниках Израиля

09:40, 07 июля, 2020
2452

В сердце города: как проходит реконструкция теплосетей на плотине Ижевского пруда

19:06, 30 июня, 2020
3578

Давай меняться

12:25, 17 июня, 2020
3960

На пути к лучшему будущему

12:40, 16 июня, 2020
5808

Мировая премьера. Volkswagen Jetta в Удмуртии

08:30, 15 июня, 2020
2584

Все в онлайн: как Почта России помогает бизнесу пройти испытание коронавирусом

10:20, 08 июня, 2020
2286

Робот на службе энергетиков Ижевска

09:22, 27 мая, 2020
3815

Андрей Вагнер: пандемия коронавируса не помешает реконструкции теплосетей в Ижевске

19:36, 21 мая, 2020
3483

Агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» продолжает оказывать помощь больницам

17:06, 20 мая, 2020
3049

Бездомный пес Желтое ухо

09:20, 20 мая, 2020
5824