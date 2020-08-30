Ушёл из жизни создатель «Смешариков» Анатолий Прохоров

Ему было 72 года.

Москва. Умер создатель мультсериала «Смешарики» и студии «Пилот» Анатолий Прохоров. Об этом сообщает «Российская газета».

Прохорова не стало 30 августа на 73 году жизни. Соболезнования выразил двукратный номинант «Оскара», мультипликатор Константин Бронзит.

«Страшный лично для меня день. Умер Анатолий Прохоров, человек, который сформировал меня как режиссера, мой главный учитель», — написал Бронзит.

Наша справка: Анатолий Прохоров родился 17 июля 1946 года в Норвегии, где служил его отец. В 1971 году он закончил физфак МГУ. В 1988 году стал одним из организаторов негосударственной студии «Пилот». Создал студию компьютерной анимации «Петербург», которая занялась производством мультсериала «Смешарики», худруком которого был Прохоров.