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Режиссер и актриса Галина Волчек попала в больницу

10:59, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
Режиссер и актриса Галина Волчек попала в больницу
10:59, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
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#культура\n#кино\n#театр\n#артисты\n#больница
Фото: wikipedia.org
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В театре «Современник» рассказали, что у нее диагностировали пневмонию.

Москва. Художественного руководителя столичного театра «Современник» Галину Волчек госпитализировали. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал агентству директор театра «Современник» Игорь Павлов, предполагаемый диагноз - двустороннее воспаление легких. Также он уточнил, что Галина Волчек находится в Боткинской больнице.

Народная артистка СССР Галина Волчек родилась в 1933 году в Москве, в 1955 году окончила школу-студию при МХАТе им. Горького. В 1956 году вместе с группой молодых актеров основала театр «Современник». В 1972 году стала его главным режиссером, а в 1989 - художественным руководителем. Известна ролями в фильмах «Король Лир», «Берегись автомобиля», «Осенний марафон» и ряде других. В 2014 году получила премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

10:59, 24 декабря, 2019
Евгений Кандаков
19
0
#культура\n#кино\n#театр\n#артисты\n#больница

 

 

 


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