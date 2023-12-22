Ушел из жизни актер из фильма «Географ глобус пропил»

Тольятти. Самарская область. Актер Тольяттинского драматического театра «Колесо» Сергей Пепеляев скончался в возрасте 32 лет. Как пишет «Российская газета», причиной смерти стала внезапная болезнь.

В 2012 году 20-летний уроженец Перми Сергей Пепеляев исполнил роль десятиклассника Деменева в фильме «Географ глобус пропил» по роману Алексея Иванова.

Впоследствии Сергей играл в пермском театре «У Моста», с 2020 года был актером театра драмы и комедии в Чайковском Пермского края. В тольяттинский театр «Колесо» устроился осенью 2023 года, сыграл в спектакле «Моя жена – лгунья». Следующей его работой должна была стать роль в постановке «Без солнца», однако болезнь помешала артисту приступать к репетициям.