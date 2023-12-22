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Ушел из жизни актер из фильма «Географ глобус пропил»

10:02, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Ушел из жизни актер из фильма «Географ глобус пропил»
10:02, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Россия\n#Тольятти\n#Пермь\n#культура\n#артисты\n#фильмы\n#театр\n#смерть\n#некролог
Фото: vk.com/koleso_tlt
52
0

Сергею Пепеляеву было 32 года.

Тольятти. Самарская область. Актер Тольяттинского драматического театра «Колесо» Сергей Пепеляев скончался в возрасте 32 лет. Как пишет «Российская газета», причиной смерти стала внезапная болезнь.

В 2012 году 20-летний уроженец Перми Сергей Пепеляев исполнил роль десятиклассника Деменева в фильме «Географ глобус пропил» по роману Алексея Иванова. 

Впоследствии Сергей играл в пермском театре «У Моста», с 2020 года был актером театра драмы и комедии в Чайковском Пермского края. В тольяттинский театр «Колесо» устроился осенью 2023 года, сыграл в спектакле «Моя жена – лгунья». Следующей его работой должна была стать роль в постановке «Без солнца», однако болезнь помешала артисту приступать к репетициям.

10:02, 22 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
52
0
#Россия\n#Тольятти\n#Пермь\n#культура\n#артисты\n#фильмы\n#театр\n#смерть\n#некролог