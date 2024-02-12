Возможного исполнителя роли Рэмбо в будущем назвал Сильвестр Сталлоне

Лос-Анджелес. США. Стало известно, кого видит своим преемником в франшизе о Рэмбо знаменитый исполнитель этой роли Сильвестр Сталлоне. Актер считает, что не хуже его в этом амплуа выступил бы Райан Гослинг, передает телеканал «360 градусов».

Свое мнение артист высказал в эфире вечернего шоу комика Джимми Фэллона. По его словам, к такому выводу он пришел после личного общения с Гослингом.

«Райан говорил, что с Рэмбо у него много общего. Я подумал, что это интересно. Если передам эстафету в качестве исполнителя роли, то человеку, который любит персонажа», — заявил Сталлоне.

При этом звезда Голливуда отметил, что с Гослингом они – полные противоположности, поскольку Райан «слишком хорош собой».

Первый фильм франшизы о ветеране вьетнамской войны — «Рэмбо: Первая кровь» — вышел на экраны в 1982 году. Всего создано 5 фильмов об этом персонаже с участием Сильвестра Сталлоне. Они были сняты по мотивам романов американского писателя Дэвида Морелла.