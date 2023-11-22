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Жертвой обстрела в ДНР стала российская актриса и хореограф Полина Меньших

13:58, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Жертвой обстрела в ДНР стала российская актриса и хореограф Полина Меньших
13:58, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
503
0
#Россия\n#культура\n#театр\n#Санкт-Петербург\n#ДНР\n#СВО\n#спецоперация\n#ракеты\n#обстрел\n#гибель людей\n#трагедия\n#артисты\n#некролог
Фото: vk.com/portalmus
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Ракета упала на клуб в Старобешево, где выступала артистка.

Санкт-Петербург. Во время выступления в ДНР погибла российская актриса, хореограф и театральный постановщик Полина Меньших. Об этом сообщает RT со ссылкой на паблик петербургского театра-студии «Портал».

Памяти Полины Меньших решили посвятить показ поставленного ей спектакля «Последнее испытание». Отмечается, что погибшая являлась бессменным руководителем театра этнотанца «Нежень» и театра-студии «Леге артис». 

Как уточняет ИА «Регнум», актриса получила смертельные ранения при ракетном ударе ВСУ по клубу в населенном пункте Камечёво Старобешевского района ДНР.

Полина Меньших известна также как хореограф, преподаватель танцевальных дисциплин, автор собственной методики преподавания балета для взрослых. Активно поддерживала СВО, неоднократно выступала в Донбассе.

13:58, 22 ноября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
503
0
#Россия\n#культура\n#театр\n#Санкт-Петербург\n#ДНР\n#СВО\n#спецоперация\n#ракеты\n#обстрел\n#гибель людей\n#трагедия\n#артисты\n#некролог