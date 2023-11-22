Жертвой обстрела в ДНР стала российская актриса и хореограф Полина Меньших

Санкт-Петербург. Во время выступления в ДНР погибла российская актриса, хореограф и театральный постановщик Полина Меньших. Об этом сообщает RT со ссылкой на паблик петербургского театра-студии «Портал».

Памяти Полины Меньших решили посвятить показ поставленного ей спектакля «Последнее испытание». Отмечается, что погибшая являлась бессменным руководителем театра этнотанца «Нежень» и театра-студии «Леге артис».

Как уточняет ИА «Регнум», актриса получила смертельные ранения при ракетном ударе ВСУ по клубу в населенном пункте Камечёво Старобешевского района ДНР.

Полина Меньших известна также как хореограф, преподаватель танцевальных дисциплин, автор собственной методики преподавания балета для взрослых. Активно поддерживала СВО, неоднократно выступала в Донбассе.