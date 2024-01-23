Одно из дел о домогательствах против Депардье прекратили во Франции

Париж. Франция. Судебное преследование Жерара Депардье по делу о домогательствах к актрисе Элен Даррас на съемках фильма «Диско» в 2007 году прекращено во Франции. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на радиостанцию RTL.

Жалоба была подана в сентябре 2023 года, срок давности по ней уже истек, пояснили в прокуратуре Парижа.

Отмечается, что расследование может возобновиться, если актриса напишет новое заявление в правоохранительные органы. Кроме того, разбирательства ведутся по другим подобным обвинениям в адрес знаменитости.

В декабре 2023 года Депардье обвинили в сексистских высказываниях и лишили ордена Квебека – высшей награды одноименной франкоязычной канадской провинции. Тогда же артист отказался от высшей награды Франции – ордена Почетного легиона.

Тем временем 50 деятелей культуры Франции, в том числе Пьер Ришар и Карла Бруни, подписали письмо в защиту Жерара Депардье.