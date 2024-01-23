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Одно из дел о домогательствах против Депардье прекратили во Франции

11:04, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Одно из дел о домогательствах против Депардье прекратили во Франции
11:04, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1051
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#Франция\n#культура\n#артисты\n#суд\n#женщины\n#абьюз\n#Жерар Депардье
Фото: wikiрedia.org/Siebbi
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На актера жаловалась его партнерша по фильму «Диско».

Париж. Франция. Судебное преследование Жерара Депардье по делу о домогательствах к актрисе Элен Даррас на съемках фильма «Диско» в 2007 году прекращено во Франции. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на радиостанцию RTL.

Жалоба была подана в сентябре 2023 года, срок давности по ней уже истек, пояснили в прокуратуре Парижа.

Отмечается, что расследование может возобновиться, если актриса напишет новое заявление в правоохранительные органы. Кроме того, разбирательства ведутся по другим подобным обвинениям в адрес знаменитости.

В декабре 2023 года Депардье обвинили в сексистских высказываниях и лишили ордена Квебека – высшей награды одноименной франкоязычной канадской провинции. Тогда же артист отказался от высшей награды Франции – ордена Почетного легиона. 

Тем временем 50 деятелей культуры Франции, в том числе Пьер Ришар и Карла Бруни, подписали письмо в защиту Жерара Депардье. 

11:04, 23 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1051
0
#Франция\n#культура\n#артисты\n#суд\n#женщины\n#абьюз\n#Жерар Депардье