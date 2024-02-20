Новую песню «Лымы» выпустила удмуртская певица Ladi Sveti

Ижевск. Удмуртия. Удмуртская певица Ladi Sveti (Свети Ручкина) выпустила новую песню «Лымы» (18+) на удмуртском языке. Как рассказала «Сусанину» сама артистка, это песня про путешествие в самое сердце зимы.

«"Лымы" — с удмуртского «снег». Это не просто песня о зиме. Это медитация и размышление о внутреннем мире человека в самый мрачный период года. Февраль, по моему мнению, — время, когда можно заглянуть внутрь себя, задать себе много вопросов и вскоре обрести ответы на каждый из них. Песня приглашает слушателей в удивительное путешествие в глубины своего подсознания и подсказывает, что ответы на самые главные вопросы придут с наступлением весны», — рассказала «Сусанину» певица.

Автором слов песни выступила поэтесса и журналист, главред журнала «Кенеш» Анастасия Шумилова. Песня повествует о сложности человеческих эмоций, о свете и тьме в нашей жизни, а также о том, как природа способна обнимать и утешать нас в моменты грусти и раздумий. Снег в песне символизирует чистоту и новое начало, напоминая нам, что каждый из нас способен обрести путь к свету, несмотря на окружающую его тьму.

Напомним, предыдущий трек удмуртская певица выпустила в октябре 2023 года. Ladi Sveti известна своим уникальным голосом и глубокими, эмоционально насыщенными текстами песен. Её музыкальный стиль объединяет традиции удмуртской народной музыки с современными музыкальными жанрами.