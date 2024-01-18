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Шварценеггера оштрафовали в Германии за наручные часы

11:52, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Шварценеггера оштрафовали в Германии за наручные часы
11:52, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
155
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#США\n#Германия\n#артисты\n#голливудские звезды\n#кино\n#аэропорт\n#таможня\n#задержание\n#штрафы\n#Шварценеггер\n#знаменитости
Фото: скриншот с youtube.com
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Артист и политик собирался продать изделие на благотворительном аукционе.

Мюнхен. Германия. Американского актера и политика Арнольда Шварценеггера оштрафовали за попытку провоза в Германию дорогих часов. 17 января исполнителя роли Терминатора задержали в аэропорту Мюнхена, пишут «Известия» со ссылкой на Bild.

Часы швейцарской фирмы Audemars Piguet нашли в багаже артиста. Он не задекларировал их в предписанном законодательством порядке.

По словам Шварценеггера, изделие предназначалось для продажи на благотворительном аукционе, но это не смягчило позицию немецких таможенников. «Железному Арни» придется заплатить за нарушение 35 тыс. евро (около 3 млн 362 тыс. рублей).

11:52, 18 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
155
0
#США\n#Германия\n#артисты\n#голливудские звезды\n#кино\n#аэропорт\n#таможня\n#задержание\n#штрафы\n#Шварценеггер\n#знаменитости