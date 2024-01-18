Шварценеггера оштрафовали в Германии за наручные часы

Мюнхен. Германия. Американского актера и политика Арнольда Шварценеггера оштрафовали за попытку провоза в Германию дорогих часов. 17 января исполнителя роли Терминатора задержали в аэропорту Мюнхена, пишут «Известия» со ссылкой на Bild.

Часы швейцарской фирмы Audemars Piguet нашли в багаже артиста. Он не задекларировал их в предписанном законодательством порядке.

По словам Шварценеггера, изделие предназначалось для продажи на благотворительном аукционе, но это не смягчило позицию немецких таможенников. «Железному Арни» придется заплатить за нарушение 35 тыс. евро (около 3 млн 362 тыс. рублей).