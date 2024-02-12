Евгений Петросян попал в больницу с травмой

Москва. Юмористу Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. Народного артиста России срочно доставили в больницу, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание сообщает, что 11 февраля во время прогулки по улице Лесной в Москве Петросян упал и сломал предплечье. На вызов приехала скорая помощь, по результатам осмотра больного госпитализировали. Медики диагностировали перелом со смещением. Пациент находится в больнице до сих пор, утверждают источники Mash.

Напомним, в начале февраля во время гастролей в Красноярске упал и сломал себе несколько ребер народный артист России Александр Панкратов-Черный.