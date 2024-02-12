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Евгений Петросян попал в больницу с травмой

11:51, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Евгений Петросян попал в больницу с травмой
11:51, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Россия\n#культура\n#эстрада\n#юморист\n#здоровье\n#травма\n#артисты\n#знаменитости
Фото: t.me/PetrosyanLive
53
0

Юморист сломал предплечье.

Москва. Юмористу Евгению Петросяну потребовалась экстренная помощь врачей. Народного артиста России срочно доставили в больницу, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание сообщает, что 11 февраля во время прогулки по улице Лесной в Москве Петросян упал и сломал предплечье. На вызов приехала скорая помощь, по результатам осмотра больного госпитализировали. Медики диагностировали перелом со смещением. Пациент находится в больнице до сих пор, утверждают источники Mash.

Напомним, в начале февраля во время гастролей в Красноярске упал и сломал себе несколько ребер народный артист России Александр Панкратов-Черный.

11:51, 12 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
53
0
#Россия\n#культура\n#эстрада\n#юморист\n#здоровье\n#травма\n#артисты\n#знаменитости