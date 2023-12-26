50 деятелей культуры Франции вступились за Жерара Депардье

Париж. Франция. Пьер Ришар, Кароль Буке, Венсан Перес, а также певица Карла Бруни подписали письмо в поддержку Жерара Депардье. Знаменитого французского актера обвиняют в домогательствах к женщинам, передает «МИР 24» со ссылкой на Figaro

Всего петиция собрала 50 подписей деятелей культуры, включая звезд французского кинематографа.

В нем отмечается, что обвинения в адрес Депардье нарушают презумпцию невиновности. Также авторы письма напомнили о заслугах артиста перед французской культурой.

«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», – приводит газета фразу из документа.

В апреле 2023 года сразу 13 женщин заявили, что Депардье якобы изнасиловал их. Кроме того, в середине декабря с аналогичными претензиями к артисту выступила испанская журналистка Рут Баса.