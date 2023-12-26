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50 деятелей культуры Франции вступились за Жерара Депардье

14:06, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
50 деятелей культуры Франции вступились за Жерара Депардье
14:06, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Франция\n#общество\n#культура\n#кино\n#артисты\n#обвинение\n#женщины\n#абьюз\n#скандалы\n#Жерар Депардье
Фото: kremlin.ru
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Артиста обвиняют в домогательствах к женщинам.

Париж. Франция. Пьер Ришар, Кароль Буке, Венсан Перес, а также певица Карла Бруни подписали письмо в поддержку Жерара Депардье. Знаменитого французского актера обвиняют в домогательствах к женщинам, передает «МИР 24» со ссылкой на Figaro

Всего петиция собрала 50 подписей деятелей культуры, включая звезд французского кинематографа.

В нем отмечается, что обвинения в адрес Депардье нарушают презумпцию невиновности. Также авторы письма напомнили о заслугах артиста перед французской культурой.

«Мы не можем больше молчаливо наблюдать за этим линчеванием, за потоком ненависти, направленным на него», – приводит газета фразу из документа.

В апреле 2023 года сразу 13 женщин заявили, что Депардье якобы изнасиловал их. Кроме того, в середине декабря с аналогичными претензиями к артисту выступила испанская журналистка Рут Баса.

14:06, 26 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Франция\n#общество\n#культура\n#кино\n#артисты\n#обвинение\n#женщины\n#абьюз\n#скандалы\n#Жерар Депардье