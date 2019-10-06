Поврежденный арт-объект «Супрематический крест» восстановили в Екатеринбурге

Восстановленный рисунок представляет собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия.

Екатеринбург. Художник Покрас Лампас прилетел в Екатеринбург, чтобы восстановить поврежденный коммунальщиками арт-объект «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки. Как пишут Известия, новая версия работы представляет собой три оторванных друг от друга прямоугольника, в которые вписана каллиграфия. Автор сохранил Казимира Малевича: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, бросаем вам дорогу».

«Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он уже улетел», — рассказала координатор фестиваля уличного искусства Stenograffia Анна Клец.

Первая версия масштабного граффити была закончена 8 июля. Площадь рисунка составляет более 6,5 тыс. кв. м, на нем отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича. 19 июля коммунальные службы начали укладывать асфальт поверх работы. Районные власти рассказали, что инцидент произошел из-за несогласованности действий властей и коммунальщиков.