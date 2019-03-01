Музей имени Пушкина готов купить полотно Тициана за 5-6 млн долларов

Речь идет о картине «Венера и Адонис».

Москва. Полотно Тициана «Венера и Адонис» в любой момент готов купить ГМИИ имени Пушкина за 5-6 млн долларов из спонсорских средств. Об этом «Интерфаксу» сообщили в музее.

Отмечается, что полотна мастера на аукционах уходят за 3-5 млн долларов.

«Мы провели консультации со специалистами, аукционными домами, искусствоведами и определили реальную стоимость полотна. <…> Нам кажется это корректной суммой. Ее готовы нам предоставить наши спонсоры», - сказали в музее.

Где сейчас находится картина в учреждении культуры не знают. Ранее она уже выставлялась в залах музея, ее предоставил коллекционер.

В настоящий момент с владельцем через посредников ведутся переговоры. Однако «они идут достаточно медленно».

Полотно датируется 1553 годом. До настоящего времени считалось, что оригинал хранится в музее Прадо в Мадриде. Ряд других вариантов и повторений полотна находятся в Национальной галерее в Лондоне, Метрополитен-музее, Национальной галерее искусств Вашингтона и других собраниях.

Один из вариантов недавно купил российский коллекционер. Эту картину и выставляли в 2017 году в музее имени Пушкина. Она поступила в учреждение как копия, однако главный научный сотрудник ГМИИ признала в ней подлинник Тициана. Позже доктор искусствоведения Виктория Маркова предположила, что именно с этого полотна писалась картина из Прадо.

Ее мнение поддержал специалист по венецианской живописи Франческо Валькановер, а также сотрудники музея в Мадриде и другие ученые.

В 2014 году под краской реставраторы обнаружили подготовительный рисунок, переведенный по методу калькирования с картины, представленной в музее имени Пушкина.

«Таким образом, именно ее следует считать первой версией знаменитой композиции, послужившей образцом и для мадридского полотна, и для многочисленных повторений», - отметили в российском музее.