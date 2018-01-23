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      ВЦИОМ: Владимир Высоцкий занял второе место в списке русских кумиров XX века

      15:50, 23 января, 2018
      Евгений Кандаков
      15:50, 23 января, 2018
      Евгений Кандаков
      357
      0
      #культура\n#рейтинг\n#искусство\n#социология\n#опросы\n#ВЦИОМ\n#Высоцкий\n#кумиры\n#знаменитости
      Фото: kinopoisk.ru
      357
      0

      25 января 2018 года поэту, артисту и барду исполнилось бы 80 лет.

      Москва. В преддверии 80-летия со дня его рождения Владимира Высоцкого россияне помнят и ценят песни, стихи, театральные и кинороли. Это показал опрос ВЦИОМ, в ходе которого социологи уточняли список «русских кумиров» XX столетия. В него вошли, в частности, политики, полководцы, литераторы, общественные активисты, ученые, спортсмены и деятели искусств. 

      Первое место в рейтинге занял первый космонавт Земли Юрий Гагарин. В ходе опроса «русским кумиром» его назвали 44% респондентов. Второе место (28%) досталось Владимиру Высоцкому. Отмечается, что 20 лет назад его результат был несколько выше (31%), но позиция в перечне осталась прежней. 

      Прежде всего россияне помнят его песни (47%), во вторую очередь Высоцкий известен нашим соотечественникам как актер театра и кино (26%), затем как поэт (25%). Только 1% респондентов не знал, о ком идет речь. 

      Из самых популярных песен Высоцкого большинство назвало «Песню о друге», «Скалолазку» и «Коней привередливых». Из сыгранных ролей – Глеба Жеглова в фильме «Место встречи изменить нельзя». 

      «Две трети россиян (67%), знакомых с именем Высоцкого, считают, что он оказал сильное влияние на формирование взглядов своих современников и последующих поколений», - говорится в отчете ВЦИОМ по результатам опроса.   

      В топ-10 «русских кумиров» XX века, вслед за Гагариным и Высоцким, вошли также (в порядке убывания) Георгий Жуков, Иосиф Сталин, Александр Солженицын, Лев Толстой, Майя Плисецкая, Владимир Ульянов-Ленин, Андрей Сахаров и Ирина Роднина. 

      Напомним, 25 января этого года Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет.

      15:50, 23 января, 2018
      Евгений Кандаков
      357
      0
      #культура\n#рейтинг\n#искусство\n#социология\n#опросы\n#ВЦИОМ\n#Высоцкий\n#кумиры\n#знаменитости

       

       

       

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