Он стал известен благодаря фильму «Собачье сердле», где исполнил роль Шарикова. Также его многие знают по роли джинна в комедии »}{0ТТ@БЬ)Ч».

Москва. Актёр Владимир Толоконников скочнался на 75 году жизни в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили друзья его семьи.

«Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия», - сказал корреспонденту информагентства его собеседник.

Отпевание покойного скорее всего пройдет в Сретенском монастыре, а похоронят Владимира Толоконникова на Троекуровском кладбище.

Толоконников хорошо известен российским зрителям по роли Полиграфа Шарикова в фильме режиссера Владимира Бортко «Собачье сердце». Всего в фильмографии актера более полусотни картин. Являлся заслуженным артистом Казахской ССР.