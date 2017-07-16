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      Актёр Владимир Толоконников скончался в Москве

      10:00, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      10:00, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      173
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      #кино\n#Москва\n#смерть\n#актеры
      Фото: кадр из фильма «Собачье сердце»
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      Он стал известен благодаря фильму «Собачье сердле», где исполнил роль Шарикова. Также его многие знают по роли джинна в комедии »}{0ТТ@БЬ)Ч».

      Москва. Актёр Владимир Толоконников скочнался на 75 году жизни в Москве. Об этом «Интерфаксу» сообщили друзья его семьи.

      «Накануне он хорошо себя чувствовал. Снимался в кино "СуперБобровы-2". А в субботу вечером вот скончался. Такая трагедия», - сказал корреспонденту информагентства его собеседник.

      Отпевание покойного скорее всего пройдет в Сретенском монастыре, а похоронят Владимира Толоконникова на Троекуровском кладбище.

      Толоконников хорошо известен российским зрителям по роли Полиграфа Шарикова в фильме режиссера Владимира Бортко «Собачье сердце». Всего в фильмографии актера более полусотни картин. Являлся заслуженным артистом Казахской ССР.

      10:00, 16 июля, 2017
      Вадим Исаков
      173
      0
      #кино\n#Москва\n#смерть\n#актеры

       

       

       

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