Экс-депутата Госдумы от Удмуртии Вадима Белоусова объявили в международный розыск

Москва. Экс-депутата Госдумы от Удмуртии, Кировской и Тамбовской областей Вадима Белоусова объявили в розыск в рамках уголовного дела о взятке в размере 3,25 млрд рублей. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что Вадима Белоусова разыскивают по линии Национального бюро Интерпола.

По версии следствия, Вадим Белоусов вместе с тёщей Маргаритой Бутаковой, которая являлась главным бухгалтером ОАО «Первый хлебокомбинат», входили в состав организованной преступной группы. С 2010 года по 2014 год подозреваемые за покровительство при распределении госзаказов на содержание, ремонт и строительство дорог получали взятки. В сумме представители дорожно-строительного холдинга перечислили им 3,25 млрд рублей.

В августе 2022 года Московский городской суд признал Вадима Белоусова виновным в получении взятки. За это его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 500 млн рублей. А Маргариту Бутакову лишили свободы на 4 года условно и назначили штраф на сумму 500 млн рублей.

Но в декабре 2023 года Верховный суд России отменил приговор бывшего депутата и направил дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Напомним, что в 2022 году Вадим Белоусов выдвигал свою кандидатуру на выборах на пост главы Удмуртии. В этом же году данные депутата появились в базе розыска МВД.