Национальный удмуртский праздник Гербер проведут в Москве в июне 2024 года

Ижевск. Удмуртия. Национальный удмуртский праздник Гербер пройдёт в Москве впервые с 2019 года. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время XIV сессии Госсовета УР седьмого созыва.

«Я считаю, что это очень важно, когда мы говорим о продвижении республики, приглашаем в республику инвесторов, нам надо показывать не только инвестиционные площадки и возможности. Нам надо показывать республику, её национальный и культурный колорит», — сказал Бречалов.

Он анонсировал, что Гербер пройдёт в июне 2024 года на центральной площадке ВДНХ.

«Там будут спортивные мероприятия, выступления наших творческих коллективов. Отдельно надо проработать тему инвестиционных возможностей региона», — обратился глава Удмуртии к парламенту.