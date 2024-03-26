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Национальный удмуртский праздник Гербер проведут в Москве в июне 2024 года

10:35, 26 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Национальный удмуртский праздник Гербер проведут в Москве в июне 2024 года
10:35, 26 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Удмуртия\n#Москва\n#Гербер
Фото: ИА "Сусанин"
196
0

Он состоится на центральной площадке ВДНХ.

Ижевск. Удмуртия. Национальный удмуртский праздник Гербер пройдёт в Москве впервые с 2019 года. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время XIV сессии Госсовета УР седьмого созыва.

«Я считаю, что это очень важно, когда мы говорим о продвижении республики, приглашаем в республику инвесторов, нам надо показывать не только инвестиционные площадки и возможности. Нам надо показывать республику, её национальный и культурный колорит», — сказал Бречалов.

Он анонсировал, что Гербер пройдёт в июне 2024 года на центральной площадке ВДНХ.

«Там будут спортивные мероприятия, выступления наших творческих коллективов. Отдельно надо проработать тему инвестиционных возможностей региона», — обратился глава Удмуртии к парламенту.

10:35, 26 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
196
0
#Удмуртия\n#Москва\n#Гербер