Депутата Госдумы России от Удмуртии наградили медалью Петра Столыпина I степени

Москва. Депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев получил медаль Петра Столыпина I степени. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

23 апреля в Доме правительства премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды известным политическим и общественным деятелям страны. В том числе медаль получил Андрей Исаев.

Отмечается, что медаль П. А. Столыпина присуждают за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе в реализации долгосрочных проектов правительства страны в разных областях.