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Депутата Госдумы России от Удмуртии наградили медалью Петра Столыпина I степени

17:15, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Депутата Госдумы России от Удмуртии наградили медалью Петра Столыпина I степени
17:15, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Удмуртия\n#Москва\n#депутат\n#награды
Фото: vk.com/team_isaev
145
0

23 апреля награду Андрею Исаеву вручил Михаил Мишустин.

Москва. Депутат Госдумы России от Удмуртии Андрей Исаев получил медаль Петра Столыпина I степени. Об этом он рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

23 апреля в Доме правительства премьер-министр России Михаил Мишустин вручил государственные награды известным политическим и общественным деятелям страны. В том числе медаль получил Андрей Исаев. 

Отмечается, что медаль П. А. Столыпина присуждают за заслуги в решении стратегических задач социально-экономического развития страны, в том числе в реализации долгосрочных проектов правительства страны в разных областях. 

17:15, 23 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
145
0
#Удмуртия\n#Москва\n#депутат\n#награды