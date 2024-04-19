Ижевск. Удмуртия. Женский мотопробег «Ижевск – Москва» стартует 24 июля. Об этом рассказала журналистам президент мотоклуба Gent Riders Софья Ломаева.

«В июле я планирую сделать женский мотопробег «Ижевск – Москва». Он будет посвящён мотопробегу 1936 года, когда женщины на первых серийных отечественных мотоциклах «Иж-7» ездили в Москву по бездорожью. Мы едем, конечно, уже на современных мотоциклах. Девочки приезжают со всей России: Сочи, Челябинск, Ульяновск, Сарапул», — рассказала Софья Ломаева.

Мотоциклистки приедут в Ижевск и отправятся в мотопробег 24 июля. Ночёвки запланированы в Казани и Нижнем Новгороде.

«Едем мы с очень хорошей идеей — возможностью предоставить проект большого многофункционального трека, который может позволить задействовать различные направления мотоспорта и картинга. Хотим, чтобы правительство России обратило на эту потребность внимание и выделило средства, помогло руководству нашей республики осилить такую большую проблему отсутствия площадок», — рассказала мотоциклистка.

Она подчеркнула, что такая площадка поможет молодёжи постичь осознанность мотоспорта. Ведь это должна быть не просто площадка для гонок и развлечений, но там был бы инструктор, который научит всем премудростям в безопасном для этого месте. А не на площадке у какого-то торгового центра, где возникает опасность как для самих юных мотоциклистов, так и для окружающих.

По проекту, этот трек позволит заниматься и питбайкерам, и любителям картинга, и дрифтёрам, и кроссменам. Приблизительная стоимость нового трека под Ижевском составляет 2 млрд рублей.

Пока на пробег зарегистрировались 15 участниц, продлится она до 1 июня. В Казани и Нижнем Новгороде к мотопробегу также будут присоединяться девчонки из местных мотоклубов.

Вечером 26 июля мотоциклистки прибудут в Москву, где их встретит местный клуб «Валькирии», а «Ночные волки» предоставит свой байкпост для проведения вечеринки.

Напомним, 24 июля 1936 года из Ижевска на мотоциклах выехало 15 участниц. Ими стали заводчанки. В большинстве, своём — жёны начальников отделов, во главе — жена директора Ижевского завода Анна Чекмарёва. Для этого пробега дамы загодя начали учиться езде на мотоцикле. Путь до Москвы у них занял 8 суток. Там их встретил нарком тяжёлой промышленности СССР Серго Орджоникидзе. Он по достоинству оценил технику, а дамы попросили построить в Ижевске детский сад для заводчан. Нарком услышал их просьбу. Вскоре в Ижевске был построен детсад (сегодня это сад №9, ул. Красногеройская, 25).