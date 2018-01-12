Не все знают, что уже 22 года 12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Именно в этот день в 1722 году Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост Генерал-прокурора.

В преддверии профессионального праздника корреспондент информагентства «Сусанин» Ксения Чернова встретилась с прокурором отдела управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Удмуртской Республики советником юстиции Виктором Игошиным и расспросила его о работе, призвании и увлечениях.

- Виктор Викторович, расскажите, пожалуйста, как вы стали прокурором?

- Я выбрал юридическое направление еще в школьные годы, в старших классах заинтересовался обществоведением и правоведением. Юриспруденцию изучал в Институте права, социального управления и безопасности Удмуртского государственного университета, потом поступил на службу в органы прокуратуры. Работал следователем прокуратуры Октябрьского района Ижевска, помощником Удмуртского природоохранного межрайонного прокурора, заместителем прокурора Киясовского района. В период службы защитил диссертацию в Московской государственной юридической академии (теперь Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина) и получил степень кандидата юридических наук.

- В вашем ведении такие разные сферы – охрана окружающей среды и защита прав предпринимателей. Что их объединяет?

- Действительно, на первый взгляд в этих сферах больше различий, чем сходства. Вместе с тем, экономика и экология тесно связаны.

Так, в процессе работы предпринимателю следует выбирать те способы повышения производительности, которые не нанесут вреда окружающей среде. Иными словами, отдавать приоритет технологиям с наименьшим экологическим риском, не разрушающим озоновый слой атмосферы и другие природные компоненты. Очень важно найти золотую середину, чтобы экономика развивалась не в ущерб экологии, а исполнение природоохранных требований не препятствовало развитию технологий.

- Какие экологические проблемы есть в Удмуртии?

- Экологические проблемы в республике связаны с негативным воздействием различных загрязняющих веществ на окружающую среду. Это происходит в результате эксплуатации производственных площадок и автомобильного транспорта.

Также в Удмуртии загрязняются водные объекты, которые являются источниками питьевого водоснабжения. Зачастую происходит скопление отходов в непредназначенных для этого местах, что приводит к ухудшению состояния почвы и качества подземных вод. Кроме того, это может привести к возникновению неблагоприятных ситуаций, в том числе негативно сказаться на здоровье населения.

- Как прокуроры влияют на ситуацию? Помогают ли решать проблемы?

- Укрепление законности в сфере охраны окружающей среды является одной из основных задач, которые стоят перед органами прокуратуры. Этому направлению уделялось пристальное внимание и в 2017 году с учетом объявленных Президентом Российской Федерации Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий.

Мы ставим на контроль все обращения жителей и публикации о несоблюдении требований законодательства по экологической тематике. По требованию прокуратуры ликвидируются несанкционированные свалки, расположенные в населенных пунктах, на землях сельскохозяйственного назначения, и в лесах, организуется вывоз мусора.

По решению суда, принятого по иску природоохранного прокурора, из бюджета выделены деньги для проведения рекультивации городского полигона бытовых отходов, расположенного по Сарапульскому тракту.

Кроме того, по представлению прокуратуры правительство региона утвердило территориальную схему обращения с отходами. Она включает в себя информацию о движении отходов от источников их образования до объектов их легального размещения, а также о планируемом строительстве полигонов.

В центре внимания прокуроров находятся и вопросы водопользования. По требованиям прокуроров организации получают разрешительные документы, прекращают сброс в водные объекты недостаточно очищенных сточных вод, возмещают причиненный окружающей среде ущерб. После нашего вмешательства началось строительство очистных сооружений канализации в Можге и других населенных пунктах.

Нами уделяется пристальное внимание состоянию атмосферы и воздействию на нее выхлопных газов автотранспорта. Например, прокуратура внесла представление министру внутренних дел по Удмуртской Республике о необходимости обеспечить сотрудников ГИБДД газоанализаторами и анализаторами дымности. Дело в том, что хоть и существуют определенные экологические требования к современным автомобилям, до сих пор некоторые пользуются устаревшим транспортом, к выпуску которых таких требований не предъявлялось. При этом установлена административная ответственность за превышение допустимого уровня выхлопов, а у сотрудников Госавтоинспекции нет специальных технических средств для проверки этого уровня.

Вот лишь некоторые результаты нашей работы.





- Решение экологических проблем требует серьезных вложений. Где же взять деньги?

- Отсутствие достаточного финансирования в этой сфере значительно снижает эффективность мер, принятых правоохранительными органами и службами охраны природы, по устранению экологических правонарушений. Также в Удмуртии пока не созданы необходимые условия для инвестиций в сферу охраны природы.

Решение этих вопросов видится в расширении возможностей использования так называемых экологических платежей. Это плата за негативное воздействие на окружающую среду, которая поступает в бюджет.

Кроме того, развитию в сфере экологии будет способствовать и определение органами власти обоснованных тарифов на сбор и вывоз отходов, в том числе применительно к деятельности регионального оператора.

В свою очередь и предприниматели не должны оставаться в стороне. От степени их добросовестности в вопросах реализации природоохранных программ и осуществлении производственного контроля за соблюдением нормативных показателей воздействия на окружающую среду зависит правовая оценка их хозяйственной деятельности.

- А в чем состоит задача прокуратуры в сфере предпринимательской деятельности? Каковы особенности этого направления?

- Работа прокурора направлена на повышение правовой защищенности предпринимателей, обеспечение свободы экономической деятельности, снижение административного давления на бизнес со стороны органов власти, соблюдение законности при проведении проверок.

Эта задачи решаются в контакте с Уполномоченным по защите прав предпринимателей и общественными объединениями предпринимателей. Практикуются совместные выездные заседания общественного совета по защите прав малого и среднего бизнеса.

Прокуратура согласовывает плановые и внеплановые выездных проверок, обеспечивает реализацию риск-ориентированного подхода в работе контролирующих органов. Особое внимание уделяется вопросам профилактики правонарушений в этой сфере.

Кроме того, на базе прокуратуры создана и действует межведомственная рабочая группа по защите прав субъектов предпринимательской деятельности. Также необходимо добавить, что ежемесячно каждый первый вторник прокуратурой проводится Всероссийский день приема предпринимателей.

- Расскажите, пожалуйста, о результатах этой работы.

- В результате принятых мер не допущено проведения необоснованных внеплановых проверок, требующих согласования с органами прокуратуры. Сократилось число проверок, включенных в ежегодный план, что позволило снизить административное давление на бизнес.

В 2017 году в органы прокуратуры республики поступило 270 заявлений органов государственного и муниципального контроля о согласовании внеплановых проверок. В 58 % случаев в согласовании проверок хозяйствующих субъектов было отказано.

При формировании сводного плана проверок на 2018 год контрольно-надзорным органам отказано в согласовании проведения более 400 проверок хозяйствующих субъектов в виду их необоснованного включения в план.

В ходе прокурорских проверок выявлены факты нарушения законодательства при проведении проверок. В ряде случаев мероприятия проводились в отсутствие оснований, с нарушением сроков, предпринимателям не вручались акты по их результатам. Виновные в этом должностные лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.

- Как избежать перегибов при проверках предпринимателей?

- В соответствии с законом органы контроля обязаны проводить разъяснительную работу, размещать на своих официальных сайтах сведения о предъявляемых к предпринимателям требованиях. Однако органы власти не в полной мере проводят такие мероприятия. Поэтому бизнесменам нужно знать законы, закрепленные в них права и обязанности. Здесь уместно напомнить древнее латинское выражение «Praemonitus praemunitus» и его русский аналог «Предупреждён – значит вооружён».

Прокуратурой республики в целях правового просвещения подготовлена «Памятка для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам осуществления органами власти государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Она размещена на официальном сайте прокуратуры республики в специальном разделе «Защита прав предпринимателей».

Использование содержащихся в этой памятке сведений об основных положениях законодательства о контрольно-надзорной деятельности будет способствовать повышению уровня их правовой защищенности.

- С профессиональными задачами теперь все понятно. А в чем, по-вашему, заключается призвание прокурора?

- Призвание прокурора, на мой взгляд, заключается в стремлении к справедливости и установлению правопорядка, то есть таких общественных отношений, при которых обеспечивается исполнение закона, полнота реализации правовых норм, соблюдение прав человека, общественных интересов.

- Работа напряженная. Получается отдыхать?

- Лучшим отдыхом считаю смену деятельности, предпочитаю плавание, занятия в тренажерном зале, чтение художественной литературы. Также люблю посещать театр, музеи, а в отпуск путешествую с семьей по стране. Кроме того, свободное от основной работы время посвящаю научно-преподавательской деятельности в университете.

- Как удается совмещать службу в прокуратуре, преподавание, личную жизнь?

- Такое совмещение возможно лишь тогда, когда есть понимание нужности результатов своей деятельности, интерес к постижению определенной сферы, получению новых знаний.

- Виктор Викторович, это правда, что вы пишете стихи?

- Иногда. Но это не профессиональная деятельность, а лишь способ изложения своих мыслей, суждений на определенную тему, даже и по вопросам службы. Например, в прошлом году поздравление коллегам по случаю профессионального праздника изложил в поэтическом формате.

На День работника прокуратуры Российской Федерации

Настало время торжества –

Огни софитов не погаснут!

Продолжим с нового листа

Писать сюжет строкою красной.





Январь. Почти что триста лет

Стоят на страже прокуроры,

И от столпа Закона свет

Определяет вектор взора.





Дороги, сёла, города –

Маршрут в бумагах обозначен –

Защита всех, всего, всегда –

Приоритетная задача.





Законность в целом укрепить,

Не допустить излишних сборов

И малый бизнес оградить

От произвола контролеров.





Проверить комплексно и в срок!

И несмотря на непогоду,

Очистить от отходов лог,

От сточных загрязнений воду.





И вывести на чистоту

Тех, кто коррупцией замаран,

И тех, кто отмывает мзду,

Содействует подобным планам.





И невзирая ни на пост,

Ни статус должностного чина,

Поймать за руку, взять за нос,

Сорвать с виновника личину.





Борьбу с преступностью вести

Непримиримо год от года!

На столь ответственном пути

Координировать работу.





Проверка данных КУСП,

Журналы, справки и учеты,

Статкарточки, т.д., т.п. –

Многообразие отчетов.





За полным перечнем бумаг

Не меркнет профиль прокурора,

И остается верен шаг

Исконным принципам надзора:





Правопорядок охранять

И прав сограждан целый спектр,

И результат определять

Не только в цифровом аспекте.





Присягой данной дорожить,

Исполнить клятву без упрека,

И нашей Родине служить

Усердно,

преданно,

вне срока!